Stadt vs. Land - Wo gibt's mehr fürs Geld?

HGTVFolge vom 30.05.2020
Folge vom 30.05.2020: Das Badewannen-Problem

21 Min.

Zwei Paare suchen in zwei Bundesstaaten ein Haus - zum exakt gleichen Preis. Sarah und Enrique wollen sich mit ihrer wachsenden Familie vergrößern und suchen in der Hauptstadt Washington D.C. nach einem neuen Haus. Sie erkennen schnell, dass der Markt in der Stadt schwieriger ist als in New Orleans. Hier entdecken Al und Tara in der gleichen Preisklasse luxuriöse Villen.

