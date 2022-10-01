Star Trek: Lower Decks
Folge 3: Der Zeitpuffer
22 Min.Folge vom 01.10.2022Ab 12
Captain Freeman erfährt, dass die Crew der U.S.S. Cerritos extrem viele und lange Pausen macht. Genervt von der Arbeitseinstellung seiner Angestellten führt er ein strenges Zeitmanagementsystem ein, doch das führt zu Problemen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Star Trek: Lower Decks
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Science Fiction, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central