Star Trek: Lower Decks

Comedy CentralStaffel 1Folge 3vom 01.10.2022
Folge 3: Der Zeitpuffer

22 Min.Folge vom 01.10.2022Ab 12

Captain Freeman erfährt, dass die Crew der U.S.S. Cerritos extrem viele und lange Pausen macht. Genervt von der Arbeitseinstellung seiner Angestellten führt er ein strenges Zeitmanagementsystem ein, doch das führt zu Problemen.

