Star Trek: Lower Decks
Folge 4: Das Generationsschiff
23 Min.Folge vom 08.10.2022Ab 12
Die Crew der U.S.S. Cerritos nimmt an einer Bergungsmission eines Generationenschiffs teil, das bereits seit einiger Zeit nicht mehr funktionsfähig ist. Aus Versehen wird dabei Materie freigelassen, die die Mannschaft in Gefahr bringt.
