Star Trek: Lower Decks

Das Generationsschiff

Staffel 1Folge 4vom 08.10.2022
Folge 4: Das Generationsschiff

23 Min.Folge vom 08.10.2022Ab 12

Die Crew der U.S.S. Cerritos nimmt an einer Bergungsmission eines Generationenschiffs teil, das bereits seit einiger Zeit nicht mehr funktionsfähig ist. Aus Versehen wird dabei Materie freigelassen, die die Mannschaft in Gefahr bringt.

