Star Trek: Lower Decks

Diplomatischer Schrott

Comedy Central Staffel 1 Folge 6 vom 22.10.2022
Diplomatischer Schrott

Diplomatischer SchrottJetzt kostenlos streamen

Star Trek: Lower Decks

Folge 6: Diplomatischer Schrott

24 Min. Folge vom 22.10.2022 Ab 12

Die Brückencrew der U.S.S. Cerritos streitet darüber, ob 100 Jahre alter Müll eines Raumschiffs tatsächlich Müll ist. Mariner und Boimler ermitteln unterdessen, wie es dazu kommen konnte, dass ein alter Freund Boimlers niedergeschlagen wurde.

