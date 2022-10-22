Star Trek: Lower Decks
Folge 6: Diplomatischer Schrott
24 Min.Folge vom 22.10.2022Ab 12
Die Brückencrew der U.S.S. Cerritos streitet darüber, ob 100 Jahre alter Müll eines Raumschiffs tatsächlich Müll ist. Mariner und Boimler ermitteln unterdessen, wie es dazu kommen konnte, dass ein alter Freund Boimlers niedergeschlagen wurde.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Star Trek: Lower Decks
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Science Fiction, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central