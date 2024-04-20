Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Star Trek: Lower Decks

Das Psycho-Gestein

Comedy CentralStaffel 3Folge 3vom 20.04.2024
Das Psycho-Gestein

Das Psycho-GesteinJetzt kostenlos streamen

Star Trek: Lower Decks

Folge 3: Das Psycho-Gestein

23 Min.Folge vom 20.04.2024Ab 12

Auf einem fernen Wissenschaftsoffizierstraining hauchen Gesteinsbrocken Fantasien neues Leben ein. Tendi beginnt den ersten Tag ihres Wissenschaftsoffizierstrainings.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Star Trek: Lower Decks
Comedy Central
Star Trek: Lower Decks

Star Trek: Lower Decks

Alle 1 Staffeln und Folgen