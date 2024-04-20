Star Trek: Lower Decks
Folge 3: Das Psycho-Gestein
23 Min.Folge vom 20.04.2024Ab 12
Auf einem fernen Wissenschaftsoffizierstraining hauchen Gesteinsbrocken Fantasien neues Leben ein. Tendi beginnt den ersten Tag ihres Wissenschaftsoffizierstrainings.
Copyrights:© Comedy Central