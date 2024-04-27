Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Star Trek: Lower Decks

Raum für Entfaltung

Comedy CentralStaffel 3Folge 4vom 27.04.2024
Raum für Entfaltung

Raum für EntfaltungJetzt kostenlos streamen

Star Trek: Lower Decks

Folge 4: Raum für Entfaltung

24 Min.Folge vom 27.04.2024Ab 12

Mariner, Boimler und Tendi geraten mit ihren Erzrivalen, der Delta-Schicht, in Konflikt. Die Ingenieure der Cerritos sind im Zwangsurlaub. Inmitten von Spannungen und unerwarteten Allianzen entfaltet sich ein turbulentes Szenario.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Star Trek: Lower Decks
Comedy Central
Star Trek: Lower Decks

Star Trek: Lower Decks

Alle 1 Staffeln und Folgen