Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

DMAXFolge vom 01.12.2020
44 Min.Folge vom 01.12.2020Ab 12

Startschuss für die Operation „Lahme Ente“: Die „Morlock Motors“-Schrauber wollen im Westerwald eine betagte T-28 auf Vordermann bringen, die Michael Manousakis in den USA eingekauft hat. Vor dem Transport über den Großen Teich müssen die „Steel Buddies“ den Flieger in seine Einzelteile zerlegen, damit der einmotorige Jäger mit zwölf Metern Spannweite in einen Container passt. Der Firmenboss sucht zudem einen versierten Verkäufer, der mit Verhandlungsgeschick Waren und Fahrzeuge an den Mann bringt. Denn der Hof in Peterslahr platzt aus allen Nähten.

