Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 15.12.2020: Unter Kollegen
44 Min.Folge vom 15.12.2020Ab 12
Das Geschäft brummt! K30-Pick-ups und K5-Blazer-SUVs sind bei der Kundschaft besonders beliebt. Deshalb muss Firmenboss Michael Manousakis Nachschub beschaffen. Im Hanfbachtal macht der Chef von „Morlock Motors“ Jagd auf Gebrauchtfahrzeuge und Ersatzteile. In Peterslahr wird derweil das Können eines neuen Mitarbeiters auf die Probe gestellt. Dort rüsten die Mechanik-Cracks ein Vehikel der US-Armee um. Heavy-Metal-Fan Markus ist auf den Rollstuhl angewiesen. Deshalb bauen die „Steel Buddies“ in seinen Festival-Wagen Spezialsitze und eine Hebebühne ein.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
