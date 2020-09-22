Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 22.09.2020: Nicht ganz dicht!
44 Min.Folge vom 22.09.2020Ab 12
War das vermeintliche Schnäppchen eine Fehlinvestition? Michael Manousakis hat ein ausgemustertes Lotsenboot gekauft, um damit einen Kupfer-Schatz in der Nordsee zu heben. Aber bevor die „Steel Buddies“ mit dem Wasserfahrzeug in See stechen, müssen sie das Schiff auf Vordermann bringen. Und mit kleineren Reparaturen ist es in diesem Fall nicht getan. Daheim in Peterslahr haben Michaels Mechaniker ebenfalls mit technischen Problemen zu kämpfen. Der neue XXL-Stapler springt nicht an. Gleich vier „Steel Buddies“ versuchen, die Maschine in Gang zu setzen.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
