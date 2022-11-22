Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 22.11.2022
Blackout in der Lackierbude: An Günthers Arbeitsplatz in Peterslahr ist die Sicherung durchgebrannt. Und ohne Licht kann der Kraftfahrzeugexperte nicht arbeiten. Ober-“Steel Buddy“ Michael Manousakis will unterdessen in Österreich einen Helikopter verladen. Dafür hat der Firmenboss von „Morlock Motors“ extra einen Hänger angemietet. Ob das „Skateboard“, wie Julie es nennt, allerdings ausreicht, um einen US-Militärhubschrauber vom Typ Bell UH-1 in den Westerwald zu transportieren, ist fraglich. Denn das Fluggerät ist 17 Meter lang und wiegt zweieinhalb Tonnen.

