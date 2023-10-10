Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Der bockige Brite

DMAXFolge vom 10.10.2023
Der bockige Brite

Der bockige BriteJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 10.10.2023: Der bockige Brite

45 Min.Folge vom 10.10.2023Ab 12

Die „Steel Buddies“ wollen aus einem Militär-Lkw Profit schlagen. Der Foden soll nach einer schnellen Wartung auf dem Firmengelände direkt zum neuen Besitzer weiterwandern. Aber das Vehikel macht bereits auf der Fahrt nach Peterslahr Probleme. Die Mechanik-Experten müssen den Gaszug austauschen. Das klingt nach einer Routineaufgabe, entpuppt sich aber als knifflige Herausforderung. Und die Warnlampen und die Bremsen funktionieren auch nicht so, wie sie sollten. Macht der bockige Brite Michael Manousakis im Westerwald einen Strich durch die Rechnung?

