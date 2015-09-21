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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Des Wahnsinns fette Beute

DMAXFolge vom 21.09.2015
Des Wahnsinns fette Beute

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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 21.09.2015: Des Wahnsinns fette Beute

45 Min.Folge vom 21.09.2015Ab 12

Michael Manousakis und sein Team haben alle Hände voll zu tun. Die Profi-Mechaniker kümmern sich in dieser Folge um eine 78er Corvette-Pacecar-Sonderedition. Außerdem steht eine neue Lieferung von der U.S. Army ins Haus. Um die mit Ausrüstungsgegenständen und wertvollen medizinischen Geräten gespickte Ladung unterzubringen, muss der Boss sogar seine geliebte Antonow AN-2 aus dem Hangar ausquartieren. Anschließend macht der Militär-Experte einen Abstecher nach Österreich. Hier hortet Günter Ctortnik fast ebenso viele Armeefahrzeuge auf seinem Hof wie die „Steel Buddies“ im Westerwald.

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