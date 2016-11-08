Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 08.11.2016: Panzer zum Schnäppchenpreis
44 Min.Folge vom 08.11.2016Ab 12
In dieser Folge zerlegen die Profi-Mechaniker von „Morlock Motors“ einen amerikanischen GMC Vandura in zwei Teile. Der Wagen wurde durch die Serie „A-Team“ bekannt, doch der Kunde benötigt in diesem Fall für einen Messeauftritt nur das halbe Fahrzeug. Deshalb geht es dem Van mit Flex und Fuchsschwanz an den Kragen. Ober-„Steel Buddy“ Michael Manousakis hält derweil in einer ehemaligen Panzerfahrschule in Thüringen nach günstigen Schnäppchen Ausschau und brettert dort mit einem Zil 131-Lkw durch den Morast.
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Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.