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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Panzer zum Schnäppchenpreis

DMAXFolge vom 08.11.2016
Panzer zum Schnäppchenpreis

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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 08.11.2016: Panzer zum Schnäppchenpreis

44 Min.Folge vom 08.11.2016Ab 12

In dieser Folge zerlegen die Profi-Mechaniker von „Morlock Motors“ einen amerikanischen GMC Vandura in zwei Teile. Der Wagen wurde durch die Serie „A-Team“ bekannt, doch der Kunde benötigt in diesem Fall für einen Messeauftritt nur das halbe Fahrzeug. Deshalb geht es dem Van mit Flex und Fuchsschwanz an den Kragen. Ober-„Steel Buddy“ Michael Manousakis hält derweil in einer ehemaligen Panzerfahrschule in Thüringen nach günstigen Schnäppchen Ausschau und brettert dort mit einem Zil 131-Lkw durch den Morast.

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