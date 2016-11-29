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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Verrückt nach Fliegern

DMAXFolge vom 29.11.2016
Verrückt nach Fliegern

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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 29.11.2016: Verrückt nach Fliegern

44 Min.Folge vom 29.11.2016Ab 12

Wenn Ober-„Steel Buddy“ Michael Manousakis einkaufen geht, dann backt er keine kleinen Brötchen. Deshalb nimmt der Chef von „Morlock Motors“ in dieser Folge auf einer XXL-Shopping-Tour in den Vereinigten Staaten gleich zwei Flugmaschinen ins Visier: eine T-28 für 130 000 Dollar und ein monströses Wasserflugzeug. Seine Angestellten in Peterslahr transportieren derweil US-Fahrzeuge zu einem Kunden. Zwei Flugzeugtreppen und ein REO Sattelschlepper machen sich auf den 40 Kilometer langen Weg durch den Westerwald.

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