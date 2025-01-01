Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 16: (K)ein guter Tag
43 Min.Ab 12
Die ehrgeizige Isabel Schlüter droht zu erblinden, will sich jedoch aus Zeitgründen keiner Operation unterziehen. Als sie den Krankenhausparkplatz verlässt, verursacht sie einen schrecklichen Unfall ... Währenddessen stellt sich heraus, dass Hans' Kollege Nicolai, der mit einem komplizierten Beinbruch eingeliefert wird, illegal in Deutschland arbeitet - und somit keine Versichertenkarte besitzt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stefanie - Eine Frau startet durch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH