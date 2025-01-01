Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 21: Grenzen des Lebens
46 Min.Ab 12
Stefanie nimmt an einer Studie teil, bei der zwei Krebspatienten ein viel versprechendes Medikament testen sollen. Paula, allein erziehende Mutter von zwei kleinen Kindern, und Herr Menning, ein frühpensionierter Witwer, sind die Auserwählten. Weder Stefanie noch die Patienten wissen, wer das neue Medikament und wer das herkömmliche bekommt ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH