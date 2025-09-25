Stimmen im Kopf - Stranger Crimes
Folge vom 25.09.2025: Der Katzen-Kult, Teil 2
59 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 12
Die Fassade beginnt zu bröckeln: In der Fortsetzung des Falls um Sektenführerin Sheryl Ruthven tauchen die Podcasterinnen Denise Hendersen und Pia-Rhona Saxe noch tiefer ein in die düstere Welt des Katzenkults. Wie konnte eine Frau mit angeblichen Visionen von katzengleichen Rettern solch eine Macht über ihre Anhänger gewinnen? Während ehemalige Mitglieder der bizarren Glaubensgemeinschaft auspacken, wird das Ausmaß psychologischer Manipulation und finanziellen Missbrauchs immer deutlicher. Versprochene Erlösung entpuppt sich als geschickt ausgelegtes Netz bestehend aus Kontrolle, Abhängigkeit und Angst.
