Stimmen im Kopf - Stranger Crimes
Folge vom 09.10.2025: Der Mann mit den vielen Gesichtern
60 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Nicholas Rossi – einst als Sexualstraftäter gesucht – inszeniert seinen eigenen Tod und taucht unter dem Namen Arthur Knight wieder auf: mit irischem Akzent, erfundener Vergangenheit und einem ganzen Netz aus Lügen. Während er in Schottland das Leben eines kultivierten Gentlemans spielt, jagen ihn FBI und Interpol. Doch ein unscheinbares Detail bringt die Wahrheit ans Licht: ein Tattoo, das ihn eindeutig identifiziert. Denise Hendersen und Pia-Rhona Saxe rekonstruieren einen Fall, der wie ein Thriller klingt, aber wahr ist. Wer ist dieser Mann wirklich? Und wie weit geht er, um der Justiz zu entkommen?
