Stimmen im Kopf - Stranger Crimes
Folge vom 16.10.2025: Jodi Hildebrandt
61 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Die einst gefeierte streng religiöse „Momfluencerin“ Ruby Franke predigt Familienleben und Reinheit – doch hinter der Kamera verwischt sie mit Hilfe ihrer selbsternannten Therapeutin Jodi Hildebrandt Grenzen zwischen Erziehung und Kontrolle. Unter dem Deckmantel von Enthaltsamkeit, Schuld und spiritueller Stärke treibt das manipulative Duo viele Paare und Kinder in die Isolation und an ihre psychischen Grenzen. Denise Hendersen und Pia-Rhona Saxe rekonstruieren, wie die zwei Frauen in einem vermeintlichen Erziehungsauftrag immer perfidere und radikalere Wege gehen – bis ein verstörender Notruf alles ans Licht bringt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
