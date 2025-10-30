Stimmen im Kopf - Stranger Crimes
Folge vom 30.10.2025: Elisa Lam
61 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Ein rätselhaftes Verschwinden, ein verstörendes Video und ein Hotel voller dunkler Geheimnisse: Der Fall Elisa Lam ging 2013 um die Welt. Die junge kanadische Studentin verschwindet spurlos im berüchtigten Cecil Hotel in Los Angeles. Kurz darauf taucht ein Überwachungsvideo auf, das viral geht: Elisa im Aufzug, nervös, als ob sie verfolgt würde. Wochen später entdeckt man ihre Leiche in einem Wassertank auf dem Hoteldach. Wie kam Elisa dorthin? War es Unfall, Mord oder etwas Unerklärliches? Bis heute ranken sich Legenden und Mythen um einen der mysteriösesten True-Crime-Fälle unserer Zeit.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.