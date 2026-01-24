Zum Inhalt springenBarrierefrei
STOP! Border Control Cuba

Sport1Staffel 1Folge 8vom 24.01.2026
24 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12

In der Sendung kämpfen Grenzbeamte am Flughafen unermüdlich gegen Schmuggel, illegale Reisende und verbotene Waren. Die Serie zeigt ihren sehr fordernden Alltag bei der Inspektion von Ladungen und der Sicherung der Grenzen.

