Staffel 1Folge 12vom 22.11.2025
Ein hartes GeschäftJetzt kostenlos streamen
Storage Hunters
Folge 12: Ein hartes Geschäft
21 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12
Am Ende haben Brandon und Lori in San Diego eine tote Kuh ersteigert. Wenn die sich noch als wertvoll erweisen soll, müssen sie das Rätsel lösen, das hinter diesem kümmerlichen Auktionslot steckt. Die Taylors geben mit vollen Händern Geld aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Hunters
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1