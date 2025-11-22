Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Storage Hunters

Sport1Staffel 1Folge 12vom 22.11.2025
Ein hartes Geschäft

Ein hartes GeschäftJetzt kostenlos streamen

Storage Hunters

Folge 12: Ein hartes Geschäft

21 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12

Am Ende haben Brandon und Lori in San Diego eine tote Kuh ersteigert. Wenn die sich noch als wertvoll erweisen soll, müssen sie das Rätsel lösen, das hinter diesem kümmerlichen Auktionslot steckt. Die Taylors geben mit vollen Händern Geld aus.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Storage Hunters
Sport1

Storage Hunters

Alle 3 Staffeln und Folgen