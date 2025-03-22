Storage Hunters
Folge 12: Wahlkampf
28 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12
Sean führt die Storage Hunters nach San Marcos in Kalifornien zu einer Auktion. Wie zu erwarten sind auch die Taylor Brüder dort und wie schon in Los Angeles liegt wieder Streit in der Luft. Brandon und Lori untersuchen Walfisch-Hinterlassenschaft.
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Storage Hunters
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Sport1