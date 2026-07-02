Storage Hunters
Folge 6: Schießerei in Vegas
20 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Jesse findet einen unerwarteten Schatz und dabei wollte er eigentlich nur Brandon ärgern und wieder zu einer Schlägerei animieren. Brandon und Lori ersteigern ein Lager mit Schusswaffen und Brandon bringt sich damit in Lebensgefahr.
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Storage Hunters
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Sport1