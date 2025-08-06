Staffel 2Folge 10vom 06.08.2025
Storage Hunters
Folge 10: Aus zwei mach eins
21 Min.Folge vom 06.08.2025Ab 12
Bei einer außergewöhnlichen Auktion gehen Brandon und Lori gemeinsam ein Risiko für einen großen, abgedeckten Gegenstand ein. Es wird sich zeigen, ob der Erlös ihren Gewinn erhöhen oder ihren Cashflow zum Stillstand bringen wird.
Genre:Reality, Sammlerstücke
