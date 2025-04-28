Staffel 2Folge 11vom 28.04.2025
Storage Hunters
Folge 11: Honig und heiße Öfen
21 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12
Diesmal macht sich unter zahlreichen Bietern Panik breit, da ein Lager sie schockiert. Brandon möchte ein Gebot für einen Lagerraum abgeben, in welchem auf den ersten Blick lediglich Akten liegen. Womöglich riskiert er sein Kapital.
