Staffel 2Folge 13vom 13.08.2025
Storage Hunters
Folge 13: Höhenflüge
21 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 12
Diesmal steht die größte Flughafenauktion, die es jemals gab, an der Tagesordnung. Die potentesten Bieter stehen in einem Kopf an Kopfrennen um die begehrtesten Objekte. Jesse ist beispielsweise von einer geheimnisvollen Box überzeugt.
Genre:Reality, Sammlerstücke
Altersfreigabe:
12
