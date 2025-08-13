Staffel 2Folge 15vom 13.08.2025
Storage Hunters
Folge 15: Hau den Lukas
22 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 12
Jesse versucht, Brandon und Lori zu überbieten. Währenddessen gewinnen Scott und Chrissy bereits ein angebliches Schnäppchen. Ob es das wirklich ist oder die beiden mit einem Minus auf dem Kontostand nach Hause gehen, zeigt sich im Verlauf der Folge.
