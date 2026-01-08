Staffel 2Folge 24vom 08.01.2026
Storage Hunters
Folge 24: Eine neue Allianz
21 Min.Ab 12
Brandon muss kapitulieren. Im Laufe der Folge zeigt sich, ob Desert Dan ihm helfen wird. T-Money wird vielleicht einen Glückstreffer landen. Scott und Chrissy könnten bei der Auktion an die Spitze kommen oder auch tief fallen.
Storage Hunters
