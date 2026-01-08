Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Hunters

Sport1Staffel 2Folge 24vom 08.01.2026
Eine neue Allianz

Folge 24: Eine neue Allianz

21 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Brandon muss kapitulieren. Im Laufe der Folge zeigt sich, ob Desert Dan ihm helfen wird. T-Money wird vielleicht einen Glückstreffer landen. Scott und Chrissy könnten bei der Auktion an die Spitze kommen oder auch tief fallen.

