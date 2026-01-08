Staffel 2Folge 25vom 08.01.2026
Storage Hunters
Folge 25: Tatort
Folge vom 08.01.2026
In dieser Folge lässt das Oktoberfest grüßen. Die Alvarado Brüder bieten hohe Summen für Sammlerstücke. T-Money bekommt ein Taxi. Brandon und Lori untersuchen einen Tatort. Es wird sich zeigen, ob jeder lebend aus der Auktion herauskommt.
