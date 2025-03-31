Staffel 2Folge 4vom 31.03.2025
Rock n Roll PartyJetzt kostenlos streamen
Storage Hunters
Folge 4: Rock n Roll Party
22 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12
Diesmal steht eine sehr spezielle Auktion, bei welcher es um Fahrzeuge geht, an der Tagesordnung. Gefragte Wohnmobile werden versteigert. Das spannendste Versteigerungsgut wurde bis zum Ende nicht kommuniziert, weswegen die Spannung steigt.
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Storage Hunters
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sport1