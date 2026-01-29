Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport1Staffel 3Folge 15vom 29.01.2026
Der rätselhafte Anhänger

21 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12

T-Money und Papa Bear streiten sich um verschiedene Lagerräume, während Brandon und Lori spielen. Außerdem ist unter eine Plane etwas versteckt, wovon das Team noch nichts weiß. Allerdings hat Sean einen Anhänger zu dieser Auktion mitgebracht.

Sport1

