Staffel 3Folge 19vom 28.10.2025
HitzeschlachtJetzt kostenlos streamen
Storage Hunters
Folge 19: Hitzeschlacht
21 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Gerade, weil es so heiß ist, handeln die Bieter ohne Strategie auf die Lager. Dass das nicht gut ausgehen kann, ist daher vorprogrammiert. Außerdem ist ein Lager hinter einer riesigen Plastikwand versteckt, was das Bieten zur Herausforderung macht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Hunters
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1