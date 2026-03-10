Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport1Staffel 3Folge 4vom 10.03.2026
Der Tresorraum

Folge 4: Der Tresorraum

21 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

Unter den Hammer kommen diesmal die Überreste eines Jugendzimmers, Baumaschinen und ein Tresor. T-Money sieht währenddessen einen Batzen Geld vor Augen, als er einen großen, verketteten Behälter ersteigert. Er weiß nicht, was sich dahinter verbirgt.

Sport1

