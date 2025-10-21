Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport1Staffel 3Folge 7vom 21.10.2025
Alte Hasen und junges Gemüse

Folge 7: Alte Hasen und junges Gemüse

21 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Chaunte und Christian wollen die Auktion im ältesten Lager in Southern California beherrschen und ärgern die Konkurrenz. Sean ist überrascht von T-Money. Der weiß mehr über Sammlerstücke als er gedacht hat. Brandon und Lori sind sich nicht einig.

