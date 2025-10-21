Staffel 3Folge 7vom 21.10.2025
Folge 7: Alte Hasen und junges Gemüse
21 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Chaunte und Christian wollen die Auktion im ältesten Lager in Southern California beherrschen und ärgern die Konkurrenz. Sean ist überrascht von T-Money. Der weiß mehr über Sammlerstücke als er gedacht hat. Brandon und Lori sind sich nicht einig.
Genre:Reality, Sammlerstücke
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1