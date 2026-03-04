Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport1Staffel 3Folge 8vom 04.03.2026
21 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Papa Bear bietet auf zwei blaue Boxen in einem Lager, in denen er DJ-Ausrüstung erwartet. Außerdem finden Brandon und Lori einen 3-D-Drucker. Sie selbst haben noch nie so ein Gerät in der Hand gehabt, weshalb sie nicht wissen, wie viel er wert ist.

