Folge 5: Totalausfall
So mancher Lagerraum wirkt auf den ersten Blick wie eine Schatzkammer, entpuppt sich jedoch wenig später als Müllhalde. Auch Barry lässt sich von vielversprechenden Möbeln und vollgepackten Kartons einlullen und trifft so manche falsche Entscheidung. Außerdem kann eine Auktion für Tollpatsche zu einem Porzellanladen werden, weshalb in Barrys Händen so manches wertvolles Objekt zu Bruch geht.
