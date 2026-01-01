Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 14vom 25.01.2026
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Die nächste Auktion steht im Zentrum von Toronto an. Cindy trägt ihre Leopardenhose und ist bereit, die Krallen auszufahren. Roy leidet unter Schlafproblemen und kommt völlig übermüdet zur Versteigerung, während Ursula von einer Pechsträhne verfolgt wird.

