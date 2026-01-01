Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 6: Freunde und Veteranen
24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Die nächste Versteigerung findet auf dem Land in Orillia statt. Um Benzin zu sparen, fährt Roy kurzerhand bei Cindy und Rick mit. Paul und Bogart nehmen sich derweil vor, die alten Hasen Cindy und Roy bei der Auktion zu überbieten.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.