Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Schlagabtausch

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 7vom 25.01.2026
Folge 7: Schlagabtausch

24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Bei der Auktion in Weston versucht Roy, Unruhe unter den anderen Käufern zu stiften. Ursula hat von seinen Spielchen endgültig genug und geht zum Angriff über. Bogart und Paul wollen sich währenddessen auf ihren Instinkt verlassen und bieten blind.

