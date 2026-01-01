Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 8: Es geht rund
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Die Käufer versammeln sich zur Auktion in Leaside. Paul und Bogart beschließen, jegliche Strategie über Bord zu werfen und einfach nach ihrem Gefühl zu handeln. Ursula benötigt dringend neue Ware für ihren Laden und möchte sich auf Lager konzentrieren, bei denen sie weiß, was sie erwartet.
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.