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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 12vom 28.07.2026
Torschlusspanik

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 12: Torschlusspanik

21 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

In Austin herrscht nach wie vor der Kaufrausch vor. Ein Team geht in die vollen und bietet für einen Lagerraum, der Piñatas beinhaltet. Doch sie sind nicht die einzigen, die die farbenfrohen Objekte ins Auge gefasst haben. Während kurz darauf der Bieterwettstreit ausbricht, macht sich Jenny auf die Suche nach Möbelstücken.

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