Staffel 2Folge 4vom 27.07.2026
GehirnwäscheJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 4: Gehirnwäsche
21 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
In Lake Highlands drohen, Freundschaften zu zerbrechen: Bubba und Rick finden einfach keinen gemeinsamen Nenner und auch Mary lehnt sich gegen einen alten Bekannten auf. Ob die Käufer dennoch zufrieden nach Hause ziehen? Zufrieden soll auch Jennys Kunde sein, für den sie nach wertvollen Objekten Ausschau hält.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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