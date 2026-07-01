Staffel 2Folge 6vom 27.07.2026
Gut getarntJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 6: Gut getarnt
21 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
In Carrollton bricht ein bereits bekannter Bieterwettstreit unter zwei Frauen aus: Jenny und Mary haben es beide auf einen Lagerraum abgesehen, der wertvolle Objekte enthalten zu scheint. Derweil entdeckt Victor ein Sammlerstück für Jäger.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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