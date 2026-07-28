Staffel 3Folge 1vom 28.07.2026
Die Waffen einer FrauJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 1: Die Waffen einer Frau
21 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Bei der heutigen Auktion will Jenny ihrer männlichen Konkurrenz zeigen, was in ihr steckt. Trotz anfänglichem Zweifel staunen die Männer schlussendlich nicht schlecht, als die Strategie der Käuferin aufgeht. Auch Mary will auf der Auktion durchstarten, doch ihr Teamkollege bremst sie aus.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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