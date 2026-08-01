Staffel 5Folge 10vom 05.08.2026
Dunkle GeheimnisseJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 10: Dunkle Geheimnisse
21 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Ricky und Bubba freuen sich auf eine ruhige Auktion im gediegenen Carrollton. Doch die Ruhe währt nicht lange, denn geballte Frauenpower ist im Anmarsch: Um ihrer ehemaligen Partnerin Jenny eins auszuwischen, treibt Mary die Gebote in die Höhe. Ob sie mit dieser Taktik am Ende erfolgreich ist? Kenny ist ebenfalls hungrig nach wertvollen Objekten und nervt seinen Konkurrenten Bubba mit provokanten Sprüchen.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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