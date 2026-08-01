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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 3vom 03.08.2026
Giftig

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 3: Giftig

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Auf einer Auktion in Dallas stößt Mary auf den Lagerraum ihrer Träume. Blöd nur, dass sie dafür zu wenig Geld mitgebracht hat. Kurzerhand entscheidet sich die Auktionsbesucherin dennoch dafür zu bieten. Neuling David sucht nach wertvoller Ware für seinen bevorstehenden Flohmarkt und Jenny will Objekte im Industrie-Style abstauben.

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