Staffel 5Folge 4vom 04.08.2026
WettrüstenJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 4: Wettrüsten
21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Jenny und Mary reisen gemeinsam zur Auktion in Garland an und wollen ihre Konkurrenz mit Frauenpower beeindrucken. Das erste Lager scheint auch schon die perfekte Mischung an Objekten für die beiden Damen zu beinhalten. Doch "Flohmarktkönig" Kenny treibt die Gebote in die Höhe. Auch Victor hat bereits sein bis oben hin gefülltes Wunschlager erspäht - kann er es für sich gewinnen?
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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