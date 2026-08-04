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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 5vom 04.08.2026
Seitenwechsel

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 5: Seitenwechsel

21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Nach ihrem Erfolg in Garland beschließen Jenny und Mary auch auf der Auktion in Fort Worth zusammenzuarbeiten. Mit Erfolg: Die beiden Frauen können einen Lagerraum für sich gewinnen. Und nicht nur das: In einer Mini-Truhe scheint sich ein wahrer Schatz zu verstecken. Victor ist auf der Suche nach Werkzeug und Garagenausstattung. Der Auktionsbesucher will endlich wieder Gewinn machen - doch er hat beim Sichten seiner Lagerräume Unterstützung, die ihm kein Glück bringt.

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