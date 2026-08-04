Staffel 5Folge 6vom 04.08.2026
ErzfeindJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 6: Erzfeind
21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Dem schlechten Wetter zum Trotz treffen die Auktionsbesucher in Mesquite ein und hoffen hier auf den ein oder anderen Glückstreffer. Jenny muss Marys Sponsor spielen, denn diese hat kein Bargeld in der Tasche - ganz zum Ärger ihrer Partnerin. Kenny sahnt einen Lagerraum nach dem anderen ab und will damit seine Konkurrenz beeindrucken. Doch Bubba und Ricky schlagen im richtigen Moment zu.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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